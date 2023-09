Calcio, Vado. Mancini carico per l’inizio del campionato: “Massimo impegno per recitare un ruolo importante”

Vado. Siamo agli sgoccioli dell’inizio dei vari campionati: dopo Serie A, Serie B e oggi Serie C, manca davvero poco anche per l’inizio della Serie D e di tutte le altre categorie minori. Il nuovo allenatore del Vado, Renato Mancini, sarà sicuramente entusiasta di iniziare questa nuova stagione in Liguria con una delle squadre migliori dello scorso campionato di Serie D. Un nuovo inizio lontano dalla sua terra natia, il sud Italia e, probabilmente, un espressione di calcio totalmente diversa da quella ligure.

Sono infatti usciti i nuovi gironi di Serie D e il tecnico ha già una chiara idea dei suoi prossimi avversari: “Sicuramente il nostro è un girone molto competitivo, soprattuto le squadre lombarde saranno ostiche. Le liguri, come le piemontesi, sono molto attrezzate,sarà un girone tosto. Qua le squadre sono più tecniche rispetto a quelle del sud, ma meno agonistiche: qua la tecnica fa da padrona”.

Per migliorare la vittoria dei play-off dell’anno scorso, serve vincere il campionato. L’allenatore rossoblu si dice sicuro della squadra: “Non mi creo pressioni, vogliamo ritagliarci uno spazio importante. Non è mai semplice vincere, non la sentirete mai pronunciare da me questa parola in questo ambito. Abbiamo allestito una squadra con delle velleità, che vanno condite con mentalià e sacrificio”.

Alla presentazione della squadra, si sono rivelati ai tifosi in prima persona i nuovi innesti oltre ai giocatori già conosciuti e affermati. Renato Mancini si dice soddisfatto dell’operato della società sul mercato: “Sono molto contento dei ragazzi e di come lavorano, soprattutto sul lato fisico. Le prime gare ufficiali ci diranno di che pasta siamo fatti. La competizione ovviamente mette adrenalina e concetrazione, è un impegno diverso da una partita amichevole. Pronostici? Non ne ho mai fatti, ma posso garantire che da parte mia e dello staff ci sarà il massimo impegno per portare il Vado a recitare un ruolo importante in questa stagione“.