Calcio, Simone Marinelli è il main sponsor della Vadese

La Vadese ha svelato le nuove maglie per la stagione 2023/2024 con una sorpresa. Sarà l’ex presidente di Savona e Albenga Simone Marinelli il main sponsor della squadra. Le maglie presentano in evidenza il logo de Il Pittore Tipster, identificativo dell’attività di scommesse dell’ex numero uno ingauno. Una scelta che non rappresenta però un ingresso nella dirigenza, come ha spiegato lo stesso Marinelli.

Alla base della decisione, la vadesità e l’amicizia che lo lega al presidente Sergio Brunasso: “Non ci ho pensato due volte per l’amicizia che ci lega e per i valori di questa società. Io sono di Vado e se posso dare una mano sono felice. Sono soltanto sponsor. Nel mio piccolo ho dato una mano e l’ho fatto volentieri”.