Calcio. Pietro Buttu vicinissimo al ritorno ad Imperia

Imperia. Era difficile immaginare Pietro Buttu lontano dal campo dopo la cavalcata con l’Albenga compiuta lo scorso anno. La mancata prosecuzione con la nuova società presieduta da Santi Cosenza, tuttavia, lo ha fermato per i mesi della preparazione. Ora sembrerebbe essere ad un passo una trattativa che lo porterebbe ad allenare in un suo precedente club.

Dopo la rottura con Mario Pisano, l’Imperia ha riflettuto e ha deciso di puntare nuovamente sul tecnico ingauno, già avuto nella stagione 2018/2019. Nelle prossime ore ci saranno novità ma il nome di Buttu è veramente vicino per guidare una squadra che, per prestigio e livello tecnico, punta al salto di categoria come quella neroazzurra.