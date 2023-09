Calcio, Pietra Ligure. Un Pili roccioso ferma le offensive gialloblu : “Abbiamo meritato questa qualificazione”

Pietra Ligure. Vittoria e qualificazione raggiunta dopo il netto 2 a 0 contro la Cairese di Lepore. La squadra di Cocco, ha battuto in entrambi i match i gialloblu, centrando una qualificazione non facile sulla carta: la Cairese è una delle favorite per la vittoria finale del campionato d’Eccellenza.

Inizio difficile per gli ospiti: ad appena trenta minuti di gioco, Trabucco espelle in una manciata di minuti Tazzer (con il Pietra già in vantaggio) e Sancinito. Così i padroni di casa hanno quasi campo libero per arrivare facilmente davanti alla porta avversaria.

Filippo Pili, centrale difensivo bianco celeste, commenta così il match: “Le due espulsioni ci hanno sicuramente agevolato. Ne siamo però usciti alla grande, sia fisicamente che a livello di gioco: abbiamo meritato questa qualificazione”.

Centrato il passaggio del turno, è tempo di pensare al campionato dopo la promozione arrivata la scorsa stagione: “Il nostro obiettivo principale è la salvezza, raggiunta questa possiamo pensare ad andare avanti”.

Campionato nuovo come l’allenatore, i giocatori chiave della scorsa stagione hanno fortificato ancora di più l’ossatura della squadra per questa nuova categoria insieme ai nuovi innesti: “Abbiamo cambiato tanto, ma siamo subito entrati in sintonia con le idee di Cocco e con i nuovi compagni. Lavoriamo dai primi giorni di agosto, sembra che giochiamo con questo nuovo modulo da sempre. La nostra forza è il gruppo: siamo tutti giocatori fantastici e questo esce fuori in qualsiasi momento, positivo e negativo”.

La mentalità forte del gruppo fa quindi da padrona nel gioco del Pietra Ligure: “Abbiamo creduto in questa qualificazione fin dal principio. Abbiamo affrontato una delle squadre che lotteranno per la vittoria del campionato, ottenendo due risultati ottimi con altrettante due prestazioni incredibili. Ora però testa al campionato: siamo ancora a 0 punti”.