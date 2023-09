Calcio, Finale. Il venezuelano Simigliani al centro dell’attacco: “Voglio riportare il club dove merita”

Finale Ligure. Un gol all’andata in una sconfitta, una tripletta al ritorno che ha permesso ai suoi di andare ai rigori contro il Camporosso e passare il turno. Questo è Luis Simigliani, attaccante venezuelano classe 1999, la cui storia calcistica si sposta in diversi paesi. L’inizio di carriera lo trascorre ad Arroceros de Calabozo, la squadra della sua città, per poi passare al Cile e alla Spagna.

Dopo tre anni nella penisola iberica si è palesata un’occasione per la società di via Brunenghi. “Sono arrivato a Finale tramite il mio agente e il direttore sportivo Belvedere che mi ha contattato – dichiara infatti Simigliani -. Queste prime settimane sono state molto buone. Sono contento delle persone, dei miei compagni di squadra e soprattutto della società“.

Il ritorno di coppa contro i rossoblù è stato difficile ma gli uomini di Ivan Monti sono stati capaci di una rimonta importante: “Abbiamo iniziato subendo un gol quando stavamo dominando la partita. Ma siamo una squadra molto forte con giocatori di qualità e abbiamo saputo rimettere a posto le cose. Io sono molto felice di contribuire e se è con gol meglio, ma devo evidenziare il lavoro che ha fatto tutta la squadra e lo staff tecnico nel proporre la partita nel modo giusto”.

Ma sarà Luis Simigliani il trascinatore del Finale nella stagione 2023/2024? “Non so se sono la figura perfetta – risponde con sincerità -. Sono venuto solo per dare il mio contributo ad un club che da quello che ho capito è sempre stato in categorie superiori: voglio aiutare a riportarlo dove merita“.