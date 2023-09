Calcio, Eccellenza. Pareggio ’agonistico’ tra Pietra Ligure e Campomorone

PIETRA LIGURE 2 (38’ Andreetto, 70’ Insolito) vs CAMPOMORONE 2 (49’ Agostini, 63’ Galli)



96’ E finisce qua il match, tanto agonismo in una gara equilibrata che è rimasta sul filo del rasoio fino alla fine.

91’ Cambio per Cocco: fuori Tona per Puddu.

90’ Lampo di Insolito, pallone di pochissimo a lato.

89’ Cambio per Cocco: fuori Ayalas per Praino.

86’ Partita che sta per volgere ai titoli di coda, gara a questo bloccata a centrocampo.

81’ Ammonito Galluccio per un calcio ai danni di Capocelli. Il 20 di casa non ci sta e inizia ad inveire contro Galluccio, anche lui ammonito.

76’ Grande occasione per Galli, questa volta non riesce a replicarsi.

73’ Spinge forte ora la squadra di Cocco, Rovere bravissimo a conquistarsi una punizione dal limite.

70’ La pareggia Insolito con uno dei suoi soliti super gol. Sponda di petto, palla che torna e calcio potente nell’angolino basso. Adesso il Pietra ci crede.

67’ Ammonito Franzino per un contrasto a centrocampo.

65’ Altro cambio per Alessi, costretto per l’infortunio di Zanoli che infatti abbandona il campo. Al suo posto Galluccio.

64’ Doppio cambio, uno per lato. Nelle trafile di casa, fuori Franco per Capocelli. Per gli ospiti, fuori Trabacca per Franzino.

63’ Il Campomorone recupera la partita e adesso conduce il match con il tap-in di Galli. Palla messa precisa dentro da Trabacca, Galli non può far altro che toccare il pallone verso la porta.

61’ Ancora brivido per il Pietra che ha un po’ subito il contraccolpo del gol subito. Scala ci prova di testa ma, anche se a pochissimi metri dalla porta, non riesce ad indirizzare bene il pallone, conclusione che finisce alta sulla traversa.

60’ Grandissima occasione del Campomorone, palla dentro l’area di rigore respinta da Andreetto.

53’ Alessi effettua il primo cambio di partita: fuori Lepera per Marzi.

49’ La pareggia Agostini con una bellissima volè. Palla che spiove alta, il centrocampista prende posizione e calcia di prima intenzione. Vernice immobile non può fare nulla, aveva battezzato fuori il pallone. Partita ora in completo pareggio.

48’ Il Pietra sembra aver preso coraggio dopo il gol, alzando un po’ le linee difensive per non schiacciarsi dietro.

45’ Si ricomincia, palle per il Pietra Ligure.

Secondo Tempo

46’ Finisce dopo un minuto di recupero il primo tempo, Pietra Ligure in vantaggio dopo una prima frazione di gara equilibrata.

43’ Ammonito Dominici per un contrasto leggermente pesante nei confronti di Scala.

38’ La sblocca Andreetto con un tocco sotto da vero attaccante. Peccato che la sua posizione naturale sia il terzino, ma Insolito ha premiato la corsa del numero 2 che si è inserito perfettamente tra le linee oltre ad avere il guizzo giusto per beffare Moraglio. Pietra in vantaggio a poco dallo scadere.

30’ Recriminazioni per un possibile rigore per gli ospiti, proteste per un tocco di mano su un tiro. Crova che si trovava davanti ai giocatori ha prontamente chiarito che il tocco non c’è stato e quindi nemmeno il penalty.

28’ Gioco fermo, Rovere richiama l’attenzione della panchina per un problema alla caviglia. Il gioco ha ripreso dopo pochi minuti.

25’ Tona prova il pallonetto di testa, Moraglio non era ben piazzato ma intuisce e blocca il pallone.

22’ Ci prova Franchi a giro, pallone sopra l’incrocio di pochissimo.

20’ Insolito alla Leao: palla che spiove dentro l’area, prima il controllo del numero 7 e poi la rovesciata da quasi seduto che si stampa sul palo. Stava per replicare il gol del talento milanista contro la Roma.

16’ Illusione del gol, brivido Pietra Ligure. Palla dentro sugli sviluppi della punizione, Fontana spicca e calcia potente di testa, la palla impatta sulla parte bassa della traversa per atterrare probabilmente sulla linea, il direttore di gara non ha infatti convalidato il gol.

15’ Lepera usa bene il fisico e si procura il fallo, punizione Campomorone dai 20 metri, leggermente sulla destra.

8’ Palla dentro per Insolito, palla persa da cui parte il contropiede, sfumato con un cross mal calibrato.

5’ Squadre che si stanno studiando, pallone fermo a centrocampo. Il Camporosso si presenta a Pietra in divisa rossa, il Pietra con la casacca di casa bianco celeste.

1’ Si comincia, palla per il Campomorone.

Primo Tempo

La partita sta per cominciare, ecco le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Andreetto, 4 Lufi, 5 Ayalas, 6 Tona, 7 Insolito, 9 Dominici, 10 Rovere, 14 Guaraglia, 17 Odasso, 19 Franco. A disposizione di mister Cocco ci sono: 12 Duberti, 3 Praino, 8 Puddu, 11 Mehmetaj, 13 De Boni, 15 Pescio, 16 D’Arcangelo, 18 Melegazzi, 20 Capocelli.

Campomorone: 1 Moraglio, 2 Scala, 3 Zanoli, 4 Franchi, 5 Fontana, 6 Galli, 7 Fabbri, 8 Agostini, 9 Lepera, 10 Fassone, 11 Trabacca. A disposizione di mister Alessi ci sono: 12 Catanese, 13 Puddu D., 14 Pasqualino, 15 Olcese, 16 Ravenna, 17 Franzino, 18 Marzi, 19 Galluccio, 20 Monte.

Arbitro dell’incontro il signor Emmanuel Crova della sezione di Chiavari, coadiuvato da Walter Nicastro e Noureddine Benou della sezione di Genova.

Pietra Ligure. Buon pomeriggio cari lettori e ben ritrovati per la seconda giornata di Eccellenza. Oggi commenteremo la prima partita in casa dell’anno del Pietra Ligure che affronterà il Campomorone, squadra ostica che aveva ben figurato lo scorso anno. La prima gara dell’anno è stata beffarda per i ragazzi di Cocco, pareggio sfumato solo all’ultimo minuto di gioco nonostante l’ottima gara disputata. Per il Campomorone sono invece già arrivati i primi 3 punti.