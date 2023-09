Coppa Italia. Il Pietra Ligure passa battendo una Cairese in affanno: i gialloblù chiudono in nove

PIETRA LIGURE 2 (35’ Insolito, 50’ Ayalas) vs CAIRESE 0

90’ Finisce senza recupero la partita, il Pietra Ligure batte la Cairese e passa il turno di Coppa Italia.

87’ Mehmetai regge si contrasti fisici dei difensori ospiti, mette il pallone in mezzo ma De Boni non ci arriva per un soffio.

85’ Ammonito Turone per un brutto intervento su Mehmetai. Sugli sviluppi della punizione, Rovere si trova il pallone ad un metro dalla porta e calcia dritto in rimessa dal fondo.

80’ Cambio per Cocco: fuori Rovere per De Boni.

78’ Capocelli sfiora il triplo vantaggio. Calcio d’angolo, pallone non troppo preciso che il giocatore va a cercare vicino al palo, il numero 20 prova la girata di testa e il pallone passa da un palo all’altro a pochi centimetri dalla linea di porta.

76’ Botta e risposta in panchina per i cambi: Cocco rileva Dominici per Mehmetai

74’ Altro cambio per Lepore: fuori Insolito per Chiarlone.

68’ Altro cambio per Cocco: fuori Insolito per Capocelli.

65’ Ci prova Puddu da distanza ravvicinata, il difensore ospite contrasta perfettamente la conclusione.

62’ Lepore prova a mischiare le carte in tavola: dentro Turone per Lazzaretti. Cambio anche per Cocco per mantenere il risultato: fuori Odasso per Puddu.

60’ Guizzo di Insolito che prova il tiro da distanza assiderale e trova pure la porta: Negro blocca in due tempi. Cambi per Lepore: fuori Sogno e Brignone per D’Arcangelo e Bogarin.

56’ Steso Sogno al limite dell’area, sarà punizione.

55’ Insolito si gira, dribbla il difensore e prova la conclusione: fuori di molto.

51’ Ammonito Odasso per un fallo a centrocampo.

50’ Ayalas sigla il rigore e raddoppia il risultato, tocco morbido che si insacca sulla sinistra della porta. Negro si è buttato troppo tardi e, nonostante la conclusione lenta, non è riuscito a parare il penalty.

48’ Sarà calcio di rigore per il Pietra Ligure, atterrato in area Gasco. Chance importante per il Pietra Ligure per chiudere i giochi.

47’ Palla dentro di Insolito, Vernice agguanta con decisione il pallone.

46’ Subito Insolito prova a centrare la porta, palla fuori di poco. Battuta d’orgoglio della Cairese che, nonostante l’inferiorità numerica, rimane lucida in partita.

45’ Si ricomincia, palla per i padroni di casa.

Secondo Tempo

49’ Finisce qua il primo tempo, tra nervosismo e cartellini rossi, il Pietra Ligure è in vantaggio contro i favori del pronostico.

45’ Incredibile, espulso anche Sancinito, Cairese in 9. Non si è capito benissimo il motivo dell’espulsione, l’arbitro ha estratto il cartellino rosso a gioco fermo, probabilmente per un diverbio con il giocatore. L’arbitro ha inoltre assegnato 4 minuti di recupero.

43’ Punizione dal limite per la Cairese, possibilità di accorciare. Sancinito prova a superare la barriera, botta fortissima che impatta sulla barriera. Dominici rimane a terra a seguito dello scontro con il pallone.

41’ Scintille in campo, l’intervento di prima ha lasciato alcuni conti in sospeso tra i giocatori: ammonito Boveri per un intervento in scivolata ai danni di Gasco, molto simile all’intervento con cui Tazzer è stato espulso.

39’ Cala il gelo nella panchina ospite: a pochi minuti dal gol subito, Tazzer viene espulso per un intervento in scivolata ai danni di Rovere. Espulsione presa non troppo bene dal giocatore e dalla squadra, ma l’arbitro ha voluto usare la punizione più severa per condannare probabilmente il gesto. Cairese ancora di più in affanno.

35’ Che gol di Insolito. Il vantaggio del Pietra Ligure passa da una grandissima giocata del numero 7: prima tunnel sul terzino, in posizione molto defilata, dove solitamente si crossa il pallone dentro l’area, lui cerca la porta e trova il gol nell’angolo basso opposto. Adesso si complicano ancora di più le chance della Cairese.

34’ Partita abbastanza bloccata adesso, con il nervosismo che inizia a crescere: tanti falli e reclami contro poco calcio giocato.

26’ Brivido per il Pietra Ligure che sta perdendo piano piano le redini della partita. Insolito calcia preciso verso la sinistra di Vernice, il portiere battezza fuori, buona intuizione che fa rabbrividire i tifosi di casa: scheggiato il palo.

24’ Lazzaretti contrasta il contropiede di Insolito irregolarmente: cartellino giallo per l’attaccante ospite.

19’ Rovere la combina grossa e innesca il contropiede avversario. Un passaggio all’indietro sbagliato lancia un 2 contro 1 pericoloso, Lazzaretti potrebbe pescare Sogno al centro, invece cerca la via della porta sfiorando di un centimetro il gol.

16’ Sancinito si mangia il gol del vantaggio. A 2 metri dalla porta, il cross da calcio d’angolo spiove preciso sulla sua testa, ma il contrasto dell’avversario mischiato alla forza impressa sul pallone non da la precisione necessaria all’ex Imperia per indirizzare il pallone in porta.

15’ Punizione dal limite per la Cairese, in battuta Silvestri. É proprio lui che innesca lo schema e cerca largo Tazzer, ma il traversone viene prontamente deviato in corner.

9’ Gran botta di Tona, Negro è costretto a deviare in angolo.

2’ Parte subito bene la Cairese, il giro palla giallo blu è molto veloce e preciso: c’è voglia di vincere.

1’ Si comincia, palla per la Cairese.

Primo Tempo

I giocatori stanno per entrare in campo, ecco le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Andreetto, 3 Pili, 5 Ayalas, 6 Tona, 7 Insolito, 9 Dominici, 10 Rovere, 14 Guaraglia, 17 Odasso, 18 Gasco. A disposizione di mister Cocco ci sono: 12 Duberti, 4 Lufi, 8 Puddu, 11 Mehmetai, 13 De Boni, 15 Bolia, 16 Aicardi, 19 Franco, 20 Capocelli.

Cairese: 1 Negro, 2 Facello, 3 Brignone, 4 Boveri, 5 Sancinito, 6 Garbarino, 7 Tazzer, 8 Silvestri, 9 Insolito, 10 Sogno, 11 Lazzaretti. A disposizione di mister Lepore ci sono: 12 Scalvini, 13 Ponzo, 14 Turone, 15 Gjataj, 16 Larosa, 17 Bogarin, 18 Zunino, 19 D’Arcangelo, 20 Chiarlone.

Pietra Ligure. Buonasera a tutti i nostri cari lettori e benvenuti alla webcronaca LIVE di Pietra Ligure vs Cairese. La squadra di Lepore arriva al De Vincenzi in difetto di una rete, vista la gara di andata persa a Cairo per 1 a 2. I gialloblù dovranno fare a meno anche del suo difensore titolare Gargiulo, espulso nello scorso match. Il Pietra Ligure di Cocco invece, dovrà cercare almeno di mantenere il punteggio dell’andata per passare il turno, potendo probabilmente eliminare una delle squadre favorite alla vittoria del campionato d’Eccellenza ligure.