Calcio, Città di Savona. Mister Frumento chiaro: “Buon test, nostro obiettivo è il campionato”

Pareggio per 1 a 1 contro il Legino, sconfitta 2 a 1 contro il Borgio Verezzi. Questi i risultati del Città di Savona al Memorial Canepa di ieri sera. Un test utile per provare alcuni giovani e, soprattutto, perché antipasto della prima giornata di campionato, quando i biancoblù esordiranno proprio contro Carparelli e compagni. Prima, prove generali contro la Vadese in Coppa Liguria.

Così mister Ermanno Frumento: “Poter affrontare questo torneo in memoria di un amico è stato un vantaggio per rendersi conto del campo. Sono contento che non si è fatto male nessuno. Era la prima volta e si sono trovati in difficoltà. Soltanto giocando si può migliorare. È stato utilissimo, ribadisco, testare il campo in cui verremo a giocare. Alcune assenze hanno pesato“.

I biancoblù puntano sul rilancio post infortuni del finalese Luca Ferrara:”C’è del lavoro da fare, ma si vede che ha i numeri – aggiunge Frumento -. Se sta bene farà la differenza. Domenica giocheremo una bella partita contro un’ottima squadra ma il nostro obiettivo è il campionato. Sappiamo cosa dobbiamo raggiungere e ci faremo trovare pronti per l’inizio”.