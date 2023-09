Calcio, Albenga. Fossati promuove il punto contro l’Alcione Milano: “Partita di sostanza. Berretta? Già esperto”

Fossano. Secondo pareggio consecutivo per l’Albenga. Come nella gara d’andata, la squadra di mister Fossati era riuscita ad andare in vantaggio nel primo tempo, per poi subire il gol del pareggio nel secondo tempo.

Gara amministrata bene dalla squadra ingauna, solo una piccola disattenzione su calcio piazzato ha negato la prima vittoria stagionale: “Oggi abbiamo disputato una partita di sostanza, durante la settimana abbiamo lavorato sugli aspetti tattici più importanti. Loro sono una squadra fortissima, l’hanno dimostrato con i cambi. Hanno giocatori di rilievo in ogni reparto, oltre ad avere una panchina molto fornita e un allenatore di livello. L’anno scorso hanno lottato fino alla fine per il campionato contendendosi il posto con il Lumezzane. Sono sicuro che saranno protagonisti di questo campionato, noi oggi abbiamo giocato come dovevamo, concedendo un po’ di gioco per cercare qualche varco in contropiede. Peccato per l’occasione sprecata a tu per tu con il portiere, poteva valere il 2 a 0. Resta il rammarico per il gol subito su calcio d’angolo, abbiamo curato questo aspetto sapendo che avevano molti giocatori sopra il metro e ottantacinque, oltre a possedere Palma, un giocatore dai piedi fatati. Sapevamo che potevano farci male in qualsiasi momento della partita, ma siamo stati bravi a contenere il loro gioco. Ci teniamo questo punto, ottenuto contro una squadra importante, abbiamo alzato la nostra asticella, dobbiamo continuare così”.

Nonostante le sue lunghe trasferte (l’Albenga ha disputato il match casalingo a Fossano), non è mancato il grande supporto dei tifosi, presenti in massa allo stadio: “Siamo orgogliosi dei nostri tifosi, ci fanno sempre emozionare e dobbiamo continuare su questa strada per loro. Il cuore non può mai mancare, possiamo sbagliare tecnicamente e tatticamente, ma dobbiamo tutto questo a loro, che ci riempiono di calore dalle prime amichevoli estive, sono il nostro valore aggiunto. Speriamo il prima possibile di rientrare al Riva e poter accogliere ancora più tifosi, ringrazio tanto le persone che sono venute oggi a Fossano, un ringraziamento anche alla società che ci ha ospitati”.

Grandi elogi anche per Berretta, neo acquisto di questa sessione di mercato arrivato dalla Cairese: “Effettivamente parliamo di un ragazzo che può già contare diverse apparizioni nel calcio dei grandi. Nonostante sia solo un 2005, ha già vissuto diverse esperienze che altri della sua età non possiedono ancora. É un buon giocatore, in campo si sta dimostrando importante e sta crescendo molto”.