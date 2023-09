Alla sua rete contro l’Alcione è praticamente saltata di gioia tutta la tribuna di appartenza ingauna. L’attaccante campano Roberto Esposito sta già piacendo alla piazza bianconera, così come lui si sta ambientando sempre più nel mondo bianconero.

Le sue movenze possono far ben sperare i tifosi ma in Esposito c’è una costante voglia di migliorarsi per aiutare l’Albenga a raggiungere il proprio obiettivo.