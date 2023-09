Calcio, Albenga. De Benedetti: “Nuovo progetto sposato subito, volevo fare la Serie D”

Assieme ad Andrea Anselmo, Filippo De Benedetti è uno dei pochi giocatori bianconeri rimasti dall’Albenga della passata stagione. Contro l’Alcione Milano è stato chiamato in causa nel secondo tempo per dare solidità alla difesa, facendosi così trovare pronto per le esigenze di mister Fossati.

Una categoria voluta a tutti i costi dall’ex Finale che vuole continuare a giocare al meglio delle sue potenzialità.