Calciatori squalificati in campo: vittorie a tavolino per Ceriale e Pontelungo

Legino-Ceriale e San Francesco Loano-Pontelungo sul campo erano finite rispettivamente 1-1 e 3-0 per i rossoblù. Ma oggi il verdetto è stato ribaltato dalla sentenza del giudice sportivo.

Biancoblù e Granata vincono 3-0 a tavolino le sfide vista la presenza di giocatori squalificati all’interno delle formazioni avversarie.

Legino vs Ceriale

Il G.S. dispone:

Di accogliere il ricorso di cui trattasi, restituendo alla Società CERIALE PROGETTO CALCIO il

contributo di cui all’art. 48 del C.G.S.;

Di assegnare, per i motivi di cui in premessa, la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società

CERIALE PROGETTO CALCIO;

Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore SEMPERBONI Roberto, della Società LEGINO

1910, a decorrere dall’avvenuta estinzione di quella ancora da scontare e di cui in premessa;

Di infliggere la sanzione dell’inibizione al Dirigente Responsabile della società LEGINO 1910, Signor

CARELLA Pietro, fino al 19 settembre 2023;

Di infliggere alla società della Società LEGINO 1910 la sanzione pecuniaria di Euro 200, a titolo di

responsabilità oggettiva.

San Francesco Loano vs Pontelungo

Il G.S. dispone:

Di accogliere il ricorso di cui trattasi, restituendo alla Società PONTELUNGO 1949 il contributo di cui all’art. 48 del C.G.S.;

Di assegnare, per i motivi di cui in premessa, la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società

PONTELUNGO 1949;

Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore BARONE Daniele, della Società SAN

FRANCESCO LOANO, a decorrere dall’avvenuta estinzione di quella ancora da scontare e di cui in

premessa;

Di infliggere la sanzione dell’inibizione al Dirigente Responsabile della società SAN FRANCESCO

LOANO, Signor ACCAME Marco, fino al 19 settembre 2023;

Di infliggere alla società della Società SAN FRANCESCO LOANO la sanzione pecuniaria di Euro

200, a titolo di responsabilità oggettiva.