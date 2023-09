Cairo, nuova mozione della minoranza per dire “No” all’inceneritore in Val Bormida

Cairo M. “Lo scorso 5 settembre abbiamo nuovamente depositato in Comune una mozione sull’inceneritore chiedendo al Consiglio comunale di esprimersi contro l’ipotesi di realizzazione a Cairo, dopo che il presidente della Provincia Olivieri ha annunciato il suo insediamento nelle aree di Ferrania o dell’ex Comilog. Visto che il sindaco Lambertini ha dichiarato sugli organi di stampa che non vuole l’inceneritore a Cairo, confidiamo che questa volta voterà a favore della nostra mozione che chiede al Consiglio comunale di esprimersi contro questo progetto”.

Così Giorgia Ferrari e Silvano Nervi del gruppo consiliare “Cairo in Comune”, che rilanciano con forza l’atto amministrativo di ferma opposizione al nuovo impianto nella gestione rifiuti.

“Ricordiamo che il 27 aprile una nostra analoga mozione era stata respinta dal sindaco, dagli assessori e dai consiglieri di maggioranza presenti”.

La mozione ricorda anche come il nuovo Commissario per i rifiuti della Regione Liguria Monica Giuliano abbia ribadito la volontà di realizzare un inceneritore, precisando che “la localizzazione sarà oggetto di successivi incontri con gli enti locali. La stessa Monica Giuliano, in qualità di sindaco di Vado Ligure, aveva a suo tempo affermato che un inceneritore in Liguria è necessario, ma non potrà essere realizzato nel comune vadese…”, parole che sono state in seguito attenuate in merito alla reale ipotesi dell’inceneritore, che resta comunque tra le infrastrutture presenti nel piano regionale sui rifiuti.

Il sindaco cairese Lambertini ha dichiarato poi il No per le aree di Ferrania e “inoltre, come già detto precedenza. con il carico ambientale che già sosteniamo non siamo assolutamente disposti ad ospitare tale struttura sul nostro territorio comunale”.

Per i consiglieri di minoranza: “La realizzazione di un inceneritore in Liguria potrebbe avere l’unico scopo di sopperire agli scarsi risultati della raccolta differenziata della città di Genova, che dista oltre 70 chilometri dal territorio di Cairo Montenotte, e che la localizzazione sul nostro territorio, oltre ad aggravare una situazione ambientale già compromessa con nuove emissioni in atmosfera da parte dell’impianto, produrrebbe anche il forte incremento del traffico causato dai numerosi mezzi di trasporto in una viabilità già di per sé critica”.

“L’eventuale localizzazione di un inceneritore in Valbormida sarebbe unicamente una scelta politica tesa a non scontentare la cittadinanza del capoluogo regionale, ma economicamente assurda. Per questo impegniamo il sindaco e la giunta comunale a chiedere alla Regione che il territorio del comune di Cairo Montenotte non sia preso in considerazione al fine della installazione di un impianto di incenerimento rifiuti” conclude la mozione.