Cairo, il 26 settembre un incontro pubblico sul rigassificatore organizzato dalla minoranza

Cairo Montenotte. Anche a Cairo si terrà un incontro pubblico (organizzato dalla minoranza consiliare, dal gruppo PiùCairo) per approfondire il tema del rigassificatore. L’appuntamento è martedì 26 settembre alle 20.30 presso la sala conferenza Soms di Cairo.

Tra gli ospiti il consulente dei Comuni di Quiliano, Bergeggi e Savona Marco Stevanin e il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini.

Oltre alle località costiere anche la Valbormida (Altare, Carcare e Cairo) sarà interessata dal nuovo impianto: dalla nave rigassificatrice collocata a 2,9 km da Savona il gas viene immesso nella rete nazionale attraverso un gasdotto di 30 km che dal mare arriva nell’entroterra passando per Quiliano.

Il sindaco di Cairo Paolo Lambertini aveva dichiarato di non voler organizzare un incontro con i cittadini ma solo di rivolgersi ai proprietari dei terreni interessati dai lavori. Per informare i cittadini così il capogruppo di Più Cairo Fulvio Briano: “Cairo sarà ampiamente interessata dal tracciato – aveva spiegato Briano -, soprattutto riguardo ai privati che verranno necessariamente interessati da una servitù che di fatto è molto gravosa – sottolineano da Più Cairo – Ma sulle questioni serie tutto tace. E come sempre nulla viene argomentato con i cittadini”.

Incontri pubblici sono stati organizzati anche da Quiliano, Carcare e dai Comuni del Golfo dell’Isola, oltre che a Savona (organizzato dall’Sms Fornaci ai Serenella).