Cairese prima gioia. Mister Lepore non si scompone: “Dobbiamo crescere in tutto ma mi godo almeno due ore”

La Cairese trova i primi tre punti del campionato e della stagione sbarazzandosi con un perentorio 3 a 0 della matricola Serra Riccò. Una bella boccata d’ossigeno per una squadra che punta alla vittoria finale.

Mister Pierluigi Lepore promuove la prestazione dei suoi ma non si lascia andare a facili entusiasmi: “La squadra ha fatto una bella gara – commenta -. Abbiamo creato tante occasioni da goal ma il nostro portiere ha fatto intervernti importanti nel momento cruciale della partita. Dobbiamo crescere e riuscire a chiudere prima le partite. Ripartiamo con ancora più ardore e voglia”.

Un sospiro di sollievo dopo tre K.O. di fila ma testa subito a domenica prossima: “La squadra si allena bene con impegno e con intensità – prosegue. Noi pensiamo partita dopo partita, stando zitti e lavorando con impegno e sacrificio. Mi godo la vittoria, sto sereno due ore e poi penso alla settimana prossima”.

Una Cairese che ha messo in mostra soluzioni interessanti anche da calcio piazzata: “Dietro a tutto c’è il lavoro – conclude -. Sono contento che la squadra interpreti le giocate che prova in settimana. Non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo migliorare su tutti: possesso, difesa, intensità. Bisogna ancora trovare la condizione ideale. Sono molto contento anche di non aver preso goal.