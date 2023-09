Cadono calcinacci: chiuso il sottopasso ferroviario di piazza Matteotti ad Albenga

Albenga. Spavento, ma per fortuna senza gravi conseguenze, per una caduta calcinacci in centro Albenga.

È successo una manciata di minuti dopo le 18,30 in piazza Matteotti. A distaccarsi è stata una porzione di parapetto della ferroviaria e, per precauzione, il sottopasso ferroviario che collega viale Italia e viale Martiri alla piazza è stato interdetto temporaneamente.

Sul posto, la polizia locale e i vigili del fuoco, intervenuti per la messa in sicurezza della zona. Dell’accaduto è stato informato anche il personale di Rfi.