Bper Rari Nantes Savona travolgente al debutto stagione: Quinto sconfitto 15-5

Genova. Ha preso il via la stagione 2023/2024 della pallanuoto maschile, con la Coppa Italia maschile. La piscina Giuva Baldini di Camogli tiene a battesimo le prime due partite del trofeo nazionale per club.

Nella giornata inaugurale la Rari Nantes Savona ha sconfitto nettamente, 15-5, il Quinto. Sestina del doppio iridato col Settebello Pietro Figlioli per un match che vede i biancorossi avanti 8-0 dopo due tempi. La prima rete del Quinto arriva dopo 18 minuti col portiere Massaro, ex biancorosso.

Questa sera si affrontano Rari Nantes Camogli e Pallanuoto Trieste; riposa il De Akker Team. Sabato e domani giocherà anche negli altri due concentramenti, a Monterotondo (Stadio del Nuoto) e Catania (piscina Scuderi), composti da quattro squadre ciascuno.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Bper Rari Nantes Savona 5-15

(Parziali: 0-4, 0-4, 2-4, 3-3)

Iren Genova Quinto: Massaro 1, Gambacciani 1, Di Somma, Villa, Molina Rios 1, Ravina, Fracas, Nora 1, Figari, Panerai 1, Cavano, Gambacciani, Spoli, Massa. All. Bittarello.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev, Figlioli 6, Vavic 3, Rizzo 1, Urbinati, Bruni, Campopiano 1, Guidi 1, Durdic 1, Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini. All. Angelini.

Arbitri: Colombo e Carmigniani.

Note. Usciti per limite di falli nel terzo tempo Urbinati (S) e Ravina (Q); nel quarto tempo Massa (Q) e Patchaliev (S). Superiorità numeriche: Quinto 3/11 più 1 rigore realizzato, Savona 9/15 più 2 rigori falliti.