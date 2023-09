Borghetto, il team Vertical entra nella prestigiosa Andy Soawer alliance

Borghetto Santo Spirito. Importanti novità in casa Vertical, dopo il successo dello stage con il pluricampione di kick boxing Andy Soawer, arriva l’affiliazione con la sua prestigiosa accademia.

“Siamo orgogliosi ed onorati della proposta che ci è stata fatta, si tratta di un’occasione imperdibile che non potevamo rifiutare – commentano dal team – Questo nuovo progetto vedrà una stretta collaborazione tra il team Vertical e la Andy Soawer kick boxing university, con la supervisione di Andy Soawer e consentirà un importante spunto di crescita tecnica (e non solo) per gli istruttori che per gli allievi”.

La collaborazione prevedrà anche uno stage aperto a tutti, il giorno 14 aprile, presso il palazzetto dello sport di Borghetto Santo Spirito.