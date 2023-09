Borghetto, dal Ministero 8mila euro per la biblioteca: in arrivo nuove pubblicazioni

Borghetto Santo Spirito. Grazie all’assegnazione del contributo del Ministero della Cultura di oltre 8mila euro, la Biblioteca di Borghetto Santo Spirito si arricchirà di nuove pubblicazioni da rendere disponibili al prestito per i propri lettori.

Il contributo, misura strutturale che sostiene le biblioteche pubbliche, permetterà di acquisire novità editoriali, aggiornare costantemente il patrimonio ed ampliare tutti i settori. Come sempre i volumi, ingressati e catalogati, entreranno a far parte del circuito del Sistema Bibliotecario della Valle Varatella e del catalogo on line.

La Biblioteca di Borghetto S. Spirito è un servizio a disposizione di tutti i cittadini di ogni età e condizione, con le caratteristiche di una tipica biblioteca di base, cioè di un centro informativo locale in grado di rendere disponibile al proprio bacino di utenza un patrimonio librario generale. Fa parte con Balestrino, Boissano e Toirano del Sistema Bibliotecario della Valle Varatella, di cui svolge la funzione di Centro sistema.

La sistemazione del materiale, ordinata secondo la CDD, Classificazione Decimale Dewey, è a “scaffale aperto”, ossia di libero accesso al pubblico che, con l’aiuto della segnaletica, può scegliere direttamente ciò che desidera. All’interno della biblioteca vi sono due sezioni particolari: la sezione ragazzi ospitata nello “Spazio Bimbi”, con libri specifici per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, e la sezione locale dove sono raccolte opere che trattano della Liguria.

L’iscrizione è gratuita, su presentazione di un documento di identità in corso di validità. Ogni iscritto può prendere in prestito sino ad un massimo di due opere per volta. Il prestito ha in genere durata di 30 giorni prorogabili (per una sola volta), di persona o telefonicamente di ulteriori 30 giorni. Le riviste ultimo numero in uscita sono disponibili esclusivamente per la consultazione o lettura in sede. Le riviste archiviate sono disponibili anche per il prestito a domicilio per la durata massima di 7 giorni. Le VHS e i DVD sono disponibili al prestito a domicilio per la durata massima di 3 giorni. Il materiale che risulta già in prestito può essere prenotato. Su richiesta la Biblioteca può effettuare anche la consegna a domicilio dei libri.