Borghetto, bolle giganti nel cielo sopra l’Rsa “Humanitas”: anziani e bambini insieme per salutare l’estate

Borghetto Santo Spirito. Ci sono delle attività che fanno tornare tutti di nuovo bambini. È ciò che è successo agli anziani dell’Rsa “Humanitas” di Borghetto Santo Spirito, gestita da Sereni Orizzonti: i bambini e gli animatori dell’oratorio di Pietra Ligure hanno fatto visita agli ospiti della struttura per assistere, insieme a loro, ad uno spettacolo di giganti e iridescenti bolle di sapone.

Riuniti nel giardino della struttura, gli animatori hanno intrattenuto grandi e piccoli, creando, con strumenti fai da te, giganti bolle di sapone da far scoppiare nel cielo sopra la casa di riposo. Molti tra bambini e anziani si sono anche offerti di tenere in mano grandi e schiumose bolle di sapone per poi farle volare con soffio, regalando a tutti uno spettacolo unico.

“I nostri ospiti si sono divertiti così tanto nel vedere i bambini rincorrere le bolle di sapone. Ci hanno regalato un pomeriggio di fine estate diverso dal solito – ha dichiarato il direttore della struttura Luca Ghiglione -. Siamo felici che la collaborazione con il campo solare continui e speriamo possa proseguire anche in futuro. È stato un bellissimo modo per salutare l’estate insieme”.

La residenza “Humanitas” di Borghetto Santo Spirito può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza ed è gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.