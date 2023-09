Blitz della Polizia in un appartamento, trovata una bomba a mano: indagini in corso

Savona/Genova. Gli agenti della Squadra Mobile di Savona, nel corso di una perquisizione nell’abitazione di un 52enne a Quezzi, hanno trovato una bomba a mano carica, pur senza innesco.

In seguito al ritrovamento, sul posto sono intervenuti anche gli artificieri della Questura di Genova. L’ordigno è stato quindi trasferito nella ex cava dei Camaldoli, e fatto brillare con il supporto dei vigili del fuoco. Ora le forze dell’ordine stanno vagliando la posizione dell’uomo che è stato portato nel carcere di Marassi.

La bomba a mano è risultata essere della stessa tipologia di quella rinvenuta ad inizio estate in un’abitazione di Stella, dove un 64enne italiano e la convivente albanese sono stati trovati in possesso di 30 granate di fabbricazione est – europea, di armi e di un ingente quantitativo di materiale esplodente. In quell’occasione l’uomo aveva estratto una granata con l’intenzione di farsi esplodere, e solo il pronto intervento di un poliziotto, rimasto anche lievemente ferito nella colluttazione, aveva impedito il peggio

Dopo la perquisizione nell’appartamento di Stella, i poliziotti della Squadra Mobile di Savona hanno proseguito l’indagine che li ha portati fino a Genova. Nel corso della perquisizione che gli agenti savonesi hanno effettuato con l’ausilio della Squadra Mobile di Genova, del Commissariato di P.S. di San Fruttuoso, delle Unità Cinofile Antisabotaggio e del Nucleo Artificieri della Questura di Genova, è stato trovato anche di un timbro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su cui sono stati avviati gli ulteriori accertamenti circa provenienza e possibile utilizzo dello stesso.