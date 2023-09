Bimbo incastrato con la testa in una ringhiera del lungomare: liberato dai vigili del fuoco

Liguria. Bimbo di 18 mesi rimane incastrato con la testa in una ringhiera. Attimi di paura ieri sera sul lungomare di Rapallo, davanti all’iconico castello.

L’episodio è avvenuto intorno alle 19:20, quando il piccolo, che era in compagnia della madre, mosso da curiosità si è infilato tra le sbarre della ringhiera per guardare in basso. Ma dopo pochi secondi è scattato l’allarme, con il bimbo rimasto bloccato che ha iniziato a piangere, tra dolore e paura.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, dopo aver tranquillizzato il piccolo, hanno delicatamente allargato i ferri della ringhiera con un divaricatore pneumatico. Dopo pochi istanti il bimbo era nuovamente libero di abbracciare la madre.

Fonte notizia e foto: LevanteNews