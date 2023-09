Bimba morta a Torino, il generale Camporini: “Non c’entrano le Frecce Tricolori, incidente che poteva capitare a qualsiasi aereo”

Andora. “Vorrei far osservare a chi in questa occasione sta lanciando strali contro le attività delle Frecce Tricolori, perché ritenuta pericolosa o un’inutile esibizione di machismo, che in realtà l’incidente è accaduto non durante l’esibizione, ma in fase di decollo. E la vittima di questo stormo di uccelli avrebbe potuto essere tranquillamente qualsiasi velivolo, militare o civile“.

Con queste parole il Generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare e di difesa, commenta ai microfoni di IVG il grave incidente accaduto ieri all’aeroporto di Torino Caselle nel quale una bambina di 5 anni ha perso la vita a causa di un aereo delle Frecce Tricolori precipitato.

“Durante la fase di decollo – spiega Camporini – un velivolo ha avuto uno sciagurato incontro con uno stormo di uccelli che sono entrati nel motore, lo hanno bloccato e l’aeroplano non è riuscito a levarsi in volo regolarmente. Il pilota, dopo aver cercato in qualche modo di controllarlo, ha dovuto lanciarsi. Purtroppo sulla strada esterna al perimetro dell’aeroporto stava passando una vettura con a bordo una famigliola e una bambina di 5 anni ha perso la vita. É una cosa che sicuramente ci addolora e ci rattrista e dovremo trovare tutti i modi per stare vicino a questa famiglia”.

Una tragedia che inevitabilmente ha acceso le polemiche sull’esistenza stessa delle esibizioni delle Frecce Tricolori. Alcuni propongono di abolirle, ma per Camporini un incidente simile avrebbe potuto coinvolgere qualsiasi aereo: “Poteva essere un volo passeggeri a perdere l’uso di un motore e schiantarsi per terra, con conseguenze anche più serie di questo incidente. Fa parte del livello di rischio dell’attività di volo che comunque c’è”.

“Io credo – prosegue – che i commenti debbano essere rivolti non tanto a vietare le attività: se nessun vola nessuno precipita, ma vale sia per il volo militare che civile. Bisogna analizzare le cause di ogni singolo incidente e poi identificare i provvedimenti da assumere. Per quanto riguarda gli stormi di uccelli che stanno intorno agli aeroporti sono già in atto alcune procedure per tenerli lontano e vanno verificate per migliorarle ulteriormente. L’attività di volo comporta dei rischi. Io l’ho fatta per tanti anni con questa consapevolezza, avendo sempre presente che un rischio per me è anche un rischio per il territorio che sorvolavo. Ed è questo l’atteggiamento di ogni pilota dell’aeronautica. In ciascuno dei piloti delle Frecce Tricolori ci vediamo ognuno di noi: la selezione per le Frecce avviene in base a certi criteri, ma potrebbe farne parte la maggior parte dei piloti”.

Ad Andora era prevista una manifestazione per l’8 ottobre. Salterà? “Per l’immediato futuro verificheremo con lo Stato Maggiore prima di tutto le condizioni del pilota che si è lanciato con successo con il suo mezzo. Visto quello, lo Stato Maggiore deciderà se presentare la pattuglia in formazione ridotta o quali altri provvedimenti assumere. Oggi è veramente impossibile saperlo, nei prossimi giorni ne daremo notizia. Il programma è fatto per 9 velivoli più un solista e non sono in grado di sapere adesso se per le prossime esibizioni esiste un programma alternativo o meno”.