Bergeggi, massi e detriti sulla spiaggia di Punta Prodani

Bergeggi. La spiaggia di Punta Prodani a Bergeggi, che all’inizio dell’estate era stata riaperta grazie al ripristino di un sentiero con relativa scalinata per l’accesso lato mare, è stata colpita dalle ultime piogge, che hanno riversato sul tratto di litorale massi e detriti di vario genere provenienti dal rio Prodani che sfocia proprio sulla spiaggia medesima.

Si tratta della spiaggia situata poco prima, andando verso Spotorno, di un’altra porzione di litorale ancora “off limits”, quella del lido delle Sirene.

Già in passato la zona era stata oggetto di smottamenti e problemi di dissesto idrogeologico, con particolare riferimento al versante roccioso prospiciente al lido costiero, tanto è vero che, nonostante la sua riapertura, la via di accesso lato monte alla via Aurelia è rimasta ancora chiusa a turisti e cittadini, inaccessibile per ragioni di incolumità pubblica.

Ora l’evento meteorologico che ha danneggiato solo in parte l’intervento di ripristino realizzato per la stagione estiva, peggiorando però la complessiva situazione di accessibilità rimasta in stand by in vista di un’opera di messa in sicurezza del promontorio di Bergeggi, un’area di pregio ma alquanto delicata e che negli anni, a seguito delle forti ondate di maltempo, è stata deteriorata nella sua conformazione originaria.

“Le recenti piogge hanno colpito il nostro territorio in diverse zone, compresa la spiaggia di Punta Prodani, a seguito di materiali e legname portati sul litorale dal torrente in piena, senza contare la continua azione di erosione dello stesso versante, che rimane sotto stretto monitoraggio” afferma il sindaco Nicoletta Rebagliati.

Personale tecnico del Comune ha già svolto un sopralluogo e ora l’amministrazione comunale sta valutando le possibili azioni da intraprendere sull’area del litorale: “La stagione balneare è ormai conclusa, tuttavia stiamo attenzionando le condizioni del promontorio anche per l’arrivo dell’autunno e quindi di altre possibili forti precipitazioni”.

“Analizzeremo come intervenire anche nell’ambito delle opere di manutenzione, pulizia e bonifica dei nostri rii e corsi d’acqua cittadini” conclude il primo cittadino di Bergeggi.