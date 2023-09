Bergeggi, la maggioranza: “Siamo contro il rigassificatore, sarà convocato consiglio monotematico”

Bergeggi. “Volendo rispondere alle numerose domande poste dai cittadini di Bergeggi e dai frequentatori del nostro territorio sulla questione del rigassificatore, ribadiamo la nostra posizione, già manifestata in più occasioni istituzionali e non. Siamo contrari al rigassificatore”. E’ netta la posizione della maggioranza in Comune a Bergeggi sulla nave rigassificatrice che sarà trasferita dal porto di Piombino al largo della costa savonese dal 2026.

“Non ci sono state date garanzie sull’impatto ambientale – spiegano -, in particolare sull’ecosistema marino dell’Area Marina Protetta e della ZSC, di cui siamo gestori. Non abbiamo garanzie riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei nostri cittadini e alle ricadute negative socio-economiche sul nostro territorio, basato sul turismo e sulla fruizione sostenibile delle nostre bellezze naturali”.

“Condividiamo le preoccupazioni delle istituzioni e delle varie rappresentanze del tessuto economico e sociale – continuano – che abbiamo avuto modo di incontrare in queste settimane e teniamo a sottolineare che il Comune di Bergeggi sarà parte attiva nei procedimenti amministrativi di autorizzazione, ogni qual volta chiamato a esprimersi sugli aspetti di propria competenza. In quelle sedi verranno presentate puntuali e approfondite osservazioni al progetto con un supporto tecnico adeguato”.

“Quale sintesi delle attività a oggi svolte, verrà convocato un Consiglio Comunale straordinario con un unico punto all’ordine del giorno, dedicato al rigassificatore”, concludono.