Baseball, primo ko della stagione per la Cairese: Porta Mortara in vantaggio nella serie finale per la promozione in B

Cairo Montenotte. Domenica, sul diamante di Cairo Montenotte, si è giocata tra Cairese e Porta Mortara gara 1 della finale Playoff 2023. Gara 1 che è coincisa anche con la prima sconfitta in sedici partite giocate quest’anno dai liguri.

È stata una partita equilibrata, nettamente dominata dalle difese e dai lanciatori, dove esperienza e lucidità hanno fatto da “ago della bilancia” per decretare il vincitore finale.

Match partito subito in salita per la Cairese: già nel secondo attacco i novaresi grazie a due ottime valide consecutive sono riusciti a segnare il primo punto dell’incontro. Da qui, come detto, lanciatori e difese sono stati i veri protagonisti. Per veder nuovamente muovere il tabellone infatti si è dovuti arrivare alla fine del sesto inning, dove la Cairese è riuscita finalmente a trovare efficacia in battuta e a segnare 2 punti portandosi momentaneamente in vantaggio.

Qui però, a differenza di altre partite, la Cairese non è riuscita ad essere solida e i piemontesi, con ottime giocate nel momento giusto, hanno affondato il colpo decisivo sul match segnando 6 punti nei 2 attacchi successivi. A nulla è servito l’ultimo punto segnato dai valbormidesi nel finale, 7 a 3 il punteggio, che vede i novaresi portarsi in vantaggio nella serie finale per la promozione in B.

La Cairese è uscita rammaricata dalla partita, per non aver sfruttato le occasioni avute, ben 8 gli uomini lasciati in base, ma anche consapevole del fatto di poter far meglio e di poter ancora regalare sorprese in questo campionato.

Appuntamento quindi a domenica prossima in quel di Novara, dove la Cairese tenterà l’impresa, provando a ribaltare il risultato.