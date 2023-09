Baseball, Cairese ancora in corsa per la Serie B: vittoria con Avigliana, ora è finale playoff

Cairo Montenotte. Bellissima prova, quella della Cairese che con la vittoria di domenica mattina si guadagna la possibilità di giocarsi un posto in Serie B. Una Cairese concentrata, cinica e determinata quella che si è vista sul diamante di Cairo Montenotte, una squadra pronta e vogliosa di conquistare l’obiettivo.

A differenza di Gara 1, i cairesi sono subito partiti bene, passando in vantaggio già nel primo inning. Nonostante la buona partenza però l’Avigliana, avversario tosto come dimostrato nella precedente partita, non si è fatta intimorire e, nel terzo inning, è riuscita non solo a pareggiare ma bensì a portarsi in vantaggio, inanellando una serie di 3 valide consecutive e portandosi sul 2 a 1 parziale.

È a questo punto che si è vista la differenza tra le due partite, se nella prima per attendere una reazione dei cairesi si era dovuto aspettare fine gara, questa domenica i ragazzi allenati dal coach Haces, hanno da subito fatto capire qual’era l’obbiettivo: vincere per scongiurare un’eventuale Gara 3. Infatti, tra la parte bassa del terzo inning e quella del sesto, i liguri sono riusciti a portare a referto ben 10 punti, segnando, in maniera importante, la partita.

Ottima la prestazione di tutta la squadra, che ha avuto un solo momento di calo nel match, durante il sesto inning, dove a causa di alcuni errori, ha permesso ai piemontesi di segnare il punto dell’ 11 a 3. Risultato con il quale è terminata la partita, e che permette ai cairesi di giocarsi la promozione.

Da segnalare le prestazioni di Giuliano Castagneto, autore di un’ottima performace da lanciatore partente, di Luca Baisi, attento e sicuro nel rilevare Castagneto sul monte, e Davide Franchelli, preciso in difesa con ben 5 assistenze ma sopratutto in attacco, autore infatti di ben 4 valide su 5 turni.

Il prossimo ostacolo sarà il PortaMortara, squadra novarese con molta esperienza e che, nelle ultime 5 edizioni, ha partecipato alle finali ben 4 volte. Appuntamento quindi a domenica 17 alle 15,00 sempre a Cairo Montenotte per Gara 1 delle finali Playoff2023.