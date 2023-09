Bardineto, un’escursione in E-Mtb per festeggiare la nuova stagione di riding e tutte le novità

Bardineto, a poco più di 30 minuti di auto da Finale Ligure, è sempre più apprezzata per la sua rete sentieristica e di strade bianche che fanno ormai parte a pieno titolo del network più esteso della Finale Outdoor Region.

Regina del backcountry finalese, questa località è tutta da scoprire con i suoi lunghi e divertenti trail immersi in meravigliosi boschi di faggi che offrono ombra in estate e meravigliosi colori in autunno, e una grande rete di strade sterrate perfette per chi ama pedalare in e-mtb, magari con una sosta in paese per ricaricarsi con i piatti della tradizione locale.

Domenica 10 settembre, per inaugurare la stagione di riding 2023, l’ASD Bardineto Outdoor organizza una giornata alla scoperta del territorio con un tour guidato in e-mtb gratuito aperto a tutti.

La giornata sarà occasione per far conoscere alcune novità della stagione come Appendaun, trail di discesa recentemente ripristinato che dall’Alta Via arriva fino in paese, e la strada di collegamento recentemente sistemata per agevolare la risalita da Bardineto alla partenza dei trail Cormore e Avioai. Entrambi questi interventi sono stati realizzati grazie ai fondi raccolti attraverso la FOR YOU CARD presso le attività di Bardineto che aderiscono al progetto (Hotel Ristorante Maria Nella, Albergo Ristorante San Nicolò, Pizzeria L’Azzeccagarbugli, Bar Dotto, La Scarperia, Agriturismo Oddone, Bar de Nei).

Appendaun va ad aggiungersi agli altri sentieri di Bardineto, alcuni diventati dei veri propri highlight del riding nella Finale Outdoor Region tra cui Pianfieno, Dondella, Cormore, e altri più recenti ma già molto apprezzati come Green River.

Per il pranzo, domenica i ristoranti consorziati FOR proporranno un menù biker e, come sempre, sarà possibile usare la FOR YOU CARD per ottenere punti e per supportare il trail building a Bardineto.

Il programma della giornata:

– ore 10.30: ritrovo all’Area Palafungo (dietro Bar de Nei) per tour guidato in e-mtb per percorrere Appendaun.

– ore 12.30 circa: pausa pranzo a Bardineto con menù bikers presso operatori consorziati (previa prenotazione).

– ore 15.00: risalita con shuttle (previa prenotazione al numero +39 389 129 7659) su nuova strada e trail Avioai. A seguire risalita e trail Cormore.

Per sapere di più sull’area Bardineto e Nord del Monte Carmo visitare https://www.finaleoutdoor.com/en/areas/bardineto-and-north-of-monte-carmo e https://www.bardinetooutdoor.com/.