Toirano. Vigili del fuoco in azione, questa notte, per una baracca in fiamme lungo la via per Balestrino.

L’incendio è divampato intorno alle 3 di mattina e hanno interessato una piccola costruzione adibita a magazzino di attrezzi agricoli.

Le fiamme hanno intaccato anche il tetto di una casa vicina.

Il rapido intervento dei pompieri ha evitato che l’incendio si espandesse e, quindi, conseguenze più gravi,