Bando affitti Savona: 1090 domande accolte dal Comune, 200 in più del 2022

Savona. Sono circa 200 in più le domande presentate per il bonus affitti al Comune di Savona: in totale sono state 1090 e 1065 quelle accolte.

Sono stati stanziati oltre 820mila euro (40mila in più dell’anno scorso) per far fronte alla crescente richiesta.

L’ammontare del contributo per i singoli cittadini varia a seconda della condizione economica del richiedente che va certificato attraverso l’ISEE. Il contributo medio è di 776 euro.

“Questo è uno strumento prezioso in questo periodo caratterizzato dall’emergenza abitativa, i numeri lo dimostrano bene. L’aumento delle domande è un indicatore di una sistuazione economica tutt’altro che brillante. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto”.