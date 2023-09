Savona. Intervento de vigili del fuoco, questa mattina a Savona, a causa di un’auto in fiamme.

L’episodio si è verificato nel piazzale di via Bonini intorno alle 8.50. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco l’automedica del 118 e la Croce Oro di Albissola Marina.

Attualmente sono in corso i rilievi della polizia locale savonese per determinare la cause del rogo. Non si registrano persone ferite e/o rimaste coinvolte nell’incidente.