Atletica Val Lerrone, podio per Elena Cusato al 21° Memorial Franco Florio

Alba. Trasferta piemontese per l’Atletica Val Lerrone che al 21º Memorial Franco Florio schiera i suoi atleti con ottimi risultati.

Brillante la prestazione di Elena Cusato che conduce con grande decisione la sua gara sui 3000 metri, conquista il podio e con il tempo di 11’04″46 fa il primato personale piazzandosi prima tra le Allieve e quarta assoluta.

Doppio esordio per Anna Giribaldi e Parodi Nicolò, rispettivamente nei 1000 e negli 800 metri. Giribaldi, categoria Cadette, conclude la sua gara in 3’23″13: ottimo test in previsione dei suoi prossimi impegni. Parodi, categoria Allievi, affronta con decisione i suoi 800 metri, concludendoli in 2’11″59.

Partecipano alla manifestazione anche Veronica Parodi e Nicoló Reghin con i colori dell’Atletica Arcobaleno Savona, entrambi allenati dai tecnici della Val Lerrone.

Il dirigente della Val Lerrone Nicoló Reghin ottiene un ottimo 3° posto nei 800mt con il tempo di 1:54:29 con i colori dell’Atletica Arcobaleno e i consigli tecnici dei preparatori Val Lerrone Adina Navradi e Andrea Verna che allenano anche Veronica Parodi (Atletica Arcobaleno) che si è cimentata nei 5000mt di marcia concludendoli in 29:44:61.

“È la prima trasferta fuori regione dopo la preparazione estiva – spiega il presidente Val Lerrone Andrea Verna – Un test in vista delle prossime gare, come sempre in confronto con atleti di livello. Dal 12 settembre ricominciano i corsi a Villanova d’Albenga, dedicati ai ragazzi dagli 5 anni in sù. Aspettiamo quanti vogliano provare atletica leggera: attività di gioco per i più piccoli e tante possibilità di divertimento per tutti. L’Atletica non è solo corsa, ma anche salti, lanci, marcia. C’è una scelta per qualsiasi attitudine”.