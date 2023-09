Atletica, il valbormidese Flavio Bertuzzo vince due ori ai Csit World Sports Games

Cairo Montenotte. Due ori per Flavio Beruzzo dell’Atletica Cairo ai Csit World Sports Games, giochi mondiali per atleti non professionisti.

Alla manifestazione, che si è tenuta dal 5 al 9 settembre, hanno partecipato oltre 4000 atleti provenienti da 35 paesi, una trentina gli sport in gara tra quelli ufficiali e quelli dimostrativi.

Bertuzzo ha gareggiato in due discipline, vincendo due ori: nel martello da kg 7,260 con 16,44 e nel disco da kg 2 con 18,36. Gareggiava nella categoria M45, cioè con atleti nettamente più giovani, perché non erano previste altre categorie superiori.

Per l’atleta valbormidese si tratta dei primi ori vinti a livello internazionale, dopo che quest’anno in Finlandia, nelle Olimpiadi Europee, si era aggiudicato un argento e due bronzi.

Lo scorso weekend, inoltre, Bertuzzo ha partecipato a Cles, in Trentino, ai Campionati Nazionali Csi, in cui ho ottenuto un quinto posto nel lungo, un settimo nel giavellotto e un nono nel peso.

Per il cairese è un ottimo periodo, perché già sabato 2 a Boissano nel 1° Pentathlon Festival Master Open si era imposto nella categoria M65 con 1755, stabilendo anche il nuovo primato regionale.