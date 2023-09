Atletica Ceriale protagonista ai campionati nazionali CSI: spirito di squadra e risultati positivi

Cles. Si sono concluse le tre giornate, davvero intense a Cles, in Trentino, dove si sono disputati i campionati nazionali CSI. All’evento tricolore ha partecipato un buon numero di tesserati dell’Atletica Ceriale San Giorgio che si sono fatti notare, conseguendo buoni risultati.

Una rappresentanza eterogenea, dai 6 ai 75 anni di età, ha dato battaglia sul tartan della pista trentina. Per l’Atletica Ceriale le più giovani partecipanti sono state l’esordiente Valentina Isolica, Chiara Isolica e Alice Magliano nella categoria Ragazze.

Nella categoria Cadetti sono scesi in pista e in pedana, segnando il personal best, Giulio Barbieri nei 2000 metri, Filippo Nari nei 1000 metri, Jasmine Abdel nel salto in alto. Luca Radici ha portato a casa la medaglia d’argento nel getto del peso. Lena Lecca, categoria Junior, è salita sul secondo gradino del podio nel lancio del giavellotto con un nuovo personale. Tra i Master veterani nei 1500 ritroviamo Anastasio Ziliani, Mauro Brignone e Giovanni Zuffo, molto attivi durante l’intera stagione.

Ottime prestazioni per la “quota rosa” del Ceriale: Patrizia Migliorino ha ben figurato nei 100 metri, Mariarosa Vio negli 800 e 1500. Plurimedagliata Anna Bianco: oro nei 200 metri ed argento nei 100 metri.

Per Monica Castiglioni due bronzi: nel getto del peso, con nuovo personale, e nel lancio del disco. La stessa Monica, nel ruolo di tecnico, sottolinea: “La trasferta ha portato a galla la vera qualità di forza dei gialloneri, cioè la squadra. Avere una così vasta gamma di atleti e vederli stare assieme è già una grande vittoria. Ovviamente podi e personal best ci fanno capire che il lavoro fatto durante l’anno è stato ottimo. A partire da oggi aprono nuovamente i corsi: vi aspettiamo al campo di atletica di Villanova d’Albenga alle 17,15”.