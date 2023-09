Asl 2, il 25 e il 27 settembre vaccinazione gratuita contro l’Herpes Zoster riservata ai diabetici

Savona. E’ partita a marzo la campagna attiva di vaccinazione gratuita contro l’Herpes Zoster, per le persone diabetiche ultracinquantenni, ovvero tutte le persone diabetiche nate tra 1953 al 1973.

Lunedì 25 settembre ad Albenga, presso l’Auditorium San Carlo di Via Roma e mercoledì 27 settembre a Savona presso il Palacrociere si terranno altri due Open Day di vaccinazione gratuita a cura degli operatori sanitari della S.C. Igiene e Sanità Pubblica. In entrambi i casi è necessario presentarsi tra le 14.30 e le 17.30 anche senza appuntamento e senza prescrizione del medico.

“Per questa campagna attiva di prevenzione la nostra ASL ha fatto davvero un grande investimento perché riteniamo che sia quanto mai importante proteggere le persone più vulnerabili da questa infezione che, in alcuni casi, può portare conseguenze molto dolorose per lungo tempo.” spiegano dalla Direzione di ASL 2.

“L’iperglicemia aumenta infatti la suscettibilità alle infezioni e quindi anche all’Herpes Zoster. Suggeriamo alle persone interessate di non aspettare e cogliere questa opportunità per prendersi cura della propria salute.”

E’ stata inviata a tutti i diabetici della provincia la lettera di invito per queste giornate, sono stati sensibilizzati i Medici di famiglia, gli specialisti, i diabetologi e le Farmacie per ottenere la maggiore adesione possibile visto gli indiscutibili benefici in termine di prevenzione per questa particolare fascia di popolazione.

“Non vanno sottovalutate le possibili conseguenze dell’herpes zooster in caso di diabete: un decorso clinico più severo, una maggiore persistenza e severità della nevralgia post erpetica (la complicanza più grave e debilitante), un peggioramento del controllo glicemico e della qualità di vita” dichiara la Dr.ssa Virna Frumento, direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica e grande promotrice di questa iniziativa, che continua: “E’ nostra intenzione proteggere le persone diabetiche da questi rischi. Nei soggetti con età superiore ai 50 anni il vaccino ha dimostrato un’efficacia del 97% contro l’herpes zoster e del 100% contro la nevralgia post- erpetica”.

Chi non potrà presentarsi agli Open day di settembre potrà in alternativa concordare con gli operatori dell’Igiene Pubblica di ASL 2 la propria seduta vaccinale chiamando i numeri 019 840 5901- 0182 546 252 o scrivendo una mail a: vaccinazioni.savona@asl2.liguria.it; vaccinazioni.albenga@asl2.liguria.it.