Arenzano batte Cairese. Corradi: “Goal vittoria è poesia, Porta? Pigro ma straordinario”

L’Arenzano inizia alla grande la stagione battendo 2 a 1 la Cairese, principale candidata alla vittoria finale. Lo ha fatto giocando l’ultimo quarto di gara con un uomo in meno e trovando il goal vincente proprio sul gong. Entusiasta, e non potrebbe essere altrimenti, mister Alberto Corradi.

“Siamo ancora all’inizio ma dobbiamo godercela al massimo – esordisce l’allenatore dei genovesi -, segnare così all’ultimo è la parte “poetica” del calcio: ogni tanto li subisci, ma quando arrivano a favore tuo è sempre bello. Siamo appena alla prima, il campionato è ancora lungo, ma sono arrivati già dei bei segnali, anche se in Coppa Italia avevo qualche preoccupazione. Oggi ho visto una reazione forte dei miei ragazzi, magari non siamo troppo capaci ad aggredire alto come l’anno scorso, ma per il resto siamo migliorati molto anche nelle giocate: Rezi, l’autore del goal vittoria, è ancora indietro fisicamente però ha molte qualità”.

Sugli avversari e sul prosieguo del torneo: “La Cairese ha disputato un’ottima partita, avevo visto la partita di Coppa Italia e speravo ci fossero più spazi tra le linee, invece sono stati molto aggressivi. Noi dobbiamo giocare ogni partita di questo campionato come abbiamo affrontato oggi la Cairese e abbiamo la gioventù dalla nostra parte che, presumibilmente, vuol dire più corsa. Se riusciamo ad applicare ancora meglio le tattiche sul campo, potremmo diventare anche interessanti e toglierci qualche soddisfazione in più. Dobbiamo però innanzitutto rimanere il più possibile in questa categoria”.

“Risso ha disputato una grande partita, ha retto qualsiasi contrasto davanti andando sempre in profondità come gli avevo indicato, gli è mancato solo il gol. Questo ragazzo ha giocate importanti, ma è ancora giovane, è un classe 2003, se trovasse continuità sotto porta sono sicuro che potrebbe diventare un giocatore fondamentale”.

Infine, tanta carota ma anche un pizzico di bastone per il portierone Carlo Porta, oggi impeccabile. “Carlo Porta è un portiere molto forte – afferma Corradi -, ha parato anche il rigore. Oltre ad essere fortissimo tra i pali è bravissimo anche con i piedi, sa giocare a calcio e riesce a trasmettere sicurezza a tutti oltre ad alzare il livello. Spero che mi senta, dovrebbe anche in allenamento fare di più, è un po’ pigro. Avrebbe meritato altre categorie”.

“Sull’espulsione ho sbagliato io – conclude -, alla prima ammonizione mi sono molto arrabbiato visto che secondo me non c’erano gli estremi per il rigore. Avendo continuato, il giudice di gara ha poi deciso di buttarmi fuori, pagherò giustamente la multa come faccio fare anche ai miei ragazzi“.