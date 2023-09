Anno scolastico pronto a partire: ponti e giorni di vacanza, ecco le date da segnare

Liguria. Il conto alla rovescia è quasi giunto allo zero e in Liguria mancano meno di 2 settimane al ritorno a scuola, fissato per il 14 settembre.

Ma prima si sedersi sui banchi è già il momento di analizzare i cosiddetti ponti che, uniti ai giorni festivi, potrebbero regalare più giorni di vacanza oppure weekend lunghi.

Si parte dal primo novembre, che cade di mercoledì e potrebbe essere “allungato” con un ponte di due giorni, o prima o dopo. Quindi, si passa all’8 dicembre, l’Immacolata, un venerdì che, unito al sabato e alla domenica, regalerà invece il primo “weekend lungo”.

E lunga sarà la pausa natalizia, prevista dal 23 dicembre al 6 gennaio 2024 (compresi), seguita poi da quella di Pasqua, dal 28 marzo al 2 aprile 2024.

Si passa, poi, al 25 aprile, Festa della Liberazione, che cadrà di giovedì e che potrebbe così consentire un presumibile, lungo ponte sino al primo maggio (mercoledì), Festa dei Lavoratori.

Infine, il 2 giugno, Festa della Repubblica, che cadrà però di domenica.

Per quanto riguarda gli esami: per la scuola media saranno fissati nel periodo compreso tra l’ultimo giorno di scuola (8 giugno 2024) e il 30 giugno 2024; per le scuole superiore, la maturità prenderà il via il 19 giugno 2024.