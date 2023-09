Anci, i segretari degli enti locali liguri a Genova al convegno “La sfida del Pnrr”

Liguria. Anci Liguria ha ospitato il convegno di approfondimento giuridico e contabile “La sfida del Pnrr per le Pubbliche amministrazioni: aspetti amministrativo contabili, personale, controlli”, organizzato dall’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali della Liguria, con il patrocino della Prefettura di Genova e di Anci Liguria.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato il Prefetto di Genova Renato Franceschelli, il Presidente di Anci Liguria e Sindaco di Genova Marco Bucci e il Segretario nazionale UNSCP Amedeo Scarsella, è stato fatto il punto sulle norme, i decreti e le circolari specifici sul tema Pnrr e sono state affrontate le numerose questioni sul personale, la contabilità, i controlli, che devono essere gestite dagli enti locali, in un momento di generale complessità e di rigido rispetto dei tempi di attuazione.

“La sfida del Pnrr riguarda non soltanto l’attuazione del Piano, ma l’epoca in cui viviamo – afferma il Sindaco di Genova e Presidente di Anci Liguria Marco Bucci – I tre grandi aspetti della gestione organizzativa degli enti locali riguardano il personale, le funzioni e le progettualità, senza mai dimenticare che l’obiettivo da perseguire sono le risposte che il Sindaco deve dare ai territori. Una delle prime cose che noi Amministratori dobbiamo imparare a gestire tutti i giorni è il conflitto spesso esistente tra l’osservanza di un procedimento amministrativo corretto e il perseguimento di risultati concreti per i cittadini. In secondo luogo, dobbiamo imparare a gestire il personale, a cui bisogna saper parlare, che dobbiamo supportare dando loro i giusti mezzi, e anche controllare, perché gli obiettivi siano effettivamente raggiunti. Bisogna, inoltre, imparare a lavorare per progetti e non per funzioni, come spesso le amministrazioni sono abituate a fare da un retaggio del passato, in parallelo e non in modo sequenziale, così da velocizzare i procedimenti: se saremo in grado di effettuare questo cambiamento epocale, ecco che il Pnrr non è più una sfida, ma un’opportunità da vincere subito, con il coraggio che nasce dalla capacità di capire le leggi ma anche gli obiettivi”.