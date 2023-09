“Alzheimer, parliamone insieme”: a Loano l’incontro a cura di AFMA

Loano. “Alzheimer, parliamone insieme”, è questo il titolo dell’incontro organizzato da AFMA Ponente Savonese e dal Comune di Loano, per sabato 30 settembre: l’appuntamento è alle ore 15.30, presso la sala consiliare del municipio.

L’evento, ad ingresso libero, è stato organizzato in occasione del mese mondiale dell’Alzheimer.

Ad aprire l’incontro sarà l’amministrazione che sarà presente con il sindaco Luca Lettieri, il suo vice Luigi Bocchio e l’assessore alle politiche sociali Manuela Zunino. Alle 16.00 seguirà l’intervento della dottoressa Tiziana Tassinari (direttore S.C. Neurologia e Centro Ictus all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure) dal titolo “L’utilità della prevenzione”. Alle 17.00 il microfono passerà alla dottoressa Patrizia Paccaghella, presidente AFMA Ponente Savonese, a seguire (ore 17.15) un dibattito interattivo. Chiuderà l’incontro un rinfresco allietato dalla musica dei volontari AUSER di Pietra Ligure.

Ma non solo, la mattina di sabato 30 settembre, l’Associazione Famiglie Malati Alzheimer Ponente Savonese ODV sarà presente dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso la RP Ramella di Loano (via Stella, 36), per i familiari che desiderano chiedere informazioni, avere un supporto emotivo, approfondire come prendersi cura del malato a casa, come relazionarsi e comunicare con lo stesso.

Per ulteriori informazioni telefonare al 345/7388089.