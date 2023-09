Altare, Scotti: “Transennato l’accesso alla Fonte del Lupo, così non si può attingere acqua dalla sorgente”

Altare. Transennato l’accesso alla sorgente Fonte del Lupo in località Lipiani, il consigliere indipendente Rita Scotti ha presentato un’interrogazione per capire le ragioni che hanno portato ad interdire il passaggio

“Si tratta – spiega Scotti – di una sorgente di acqua potabile pubblica che dagli anni ’50 viene data in concessione allo stabilimento termale Vallechiara. Per accedervi c’è una servitù di passaggio pubblica consolidatasi nel tempo e sempre difesa dalle precedenti amministrazioni. Visto il protrarsi della chiusura, ho chiesto al Comune se vi abbia rinunciato. Se così non fosse, ho chiesto di sapere come mai sia stata consentita questa chiusura che impedisce alla collettività di attingere acqua dalla sorgente”.

Ma non si tratta della prima chiusura: “A partire da febbraio 2023 era diventato impossibile accedere alla Fonte del Lupo perché era stata recintata – ricorda Scotti – Il 18 febbraio ho così richiesto via mail all’ufficio tecnico comunale la concessione originale con lo stabilimento Vallechiara ed eventuali modifiche successive. A tale richiesta, due giorni dopo, l’ufficio tecnico comunale risposto che non ci sono concessioni e convenzioni di competenza comunale inerenti allo stabilimento Vallechiara. A seguito di segnalazione della sottoscritta, avvenuta tramite social network e giornali, l’accesso alla Fonte del Lupo è stato riaperto per qualche giorno per poi essere nuovamente transennato e quindi chiuso”.

Scotti poi sottolinea: “In fondo al sentiero per la Fonte del Lupo, a margine della strada, erano stati posizionati tavoli e panche in legno da picnic per uso collettivo. Questa attrezzatura, sfruttata per oltre vent’anni da tutti coloro che volessero fermarsi per bere e ristorarsi, oggi non esiste più”.