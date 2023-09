Altare: pronti 190 mila euro per il cantiere nell’ex Savam e riaprire le strade

Altare. Centonovanta mila euro derivanti dalla riduzione delle spese comunali e dall’avanzo di amministrazione per demolire il forno Oscar che grava su via XXV Aprile e la messa in sicurezza del San Rocco per la riapertura di via Cesio.

Questa la dichiarazione del sindaco Roberto Briano durante il Consiglio comunale straordinario di oggi con al centro il cantiere della ex Savam, dopo l’avvio del procedimento amministrativo datato 28 settembre 2023 per l’esecuzione d’ufficio delle ordinanze 4 e 6 del 2022, prendendo atto dell’inottemperanza e definitiva impossibilità di svolgere il mandato affidato alla società “Città del Vetro S.r.l.” comunicata tramite nota del 14 agosto scorso.

“A questo punto, trascorso il termine di legge di dieci giorni, a partire dalla suddetta comunicazione di avvio del procedimento, entro i quali la proprietà potrà presentare memorie o documentazioni, il Comune di Altare interverrà direttamente per l’esecuzione delle opere necessarie alla riapertura della viabilità comunale.

Successivamente, tramite dei tecnici incaricati e una ditta specializzata, verranno effettuate all’interno dell’area le varie misurazioni e analisi necessarie per poter procedere con le lavorazioni. È indubbio che tutte le valutazioni eseguibili dall’esterno della proprietà privata sono già state effettuate.

Inizieranno quindi le operazioni di demolizione e messa in sicurezza delle aree ex Savam per la parte riguardante i fabbricati prospicienti alla strada comunale. Consecutivamente e in tempi brevi verrà effettuato l’ultimo intervento riguardante il forno San Rocco che, essendo una lavorazione più complessa ed articolata, necessita di una progettazione strutturale, alla quale si sta già provvedendo. Terminata quest’ultima opera e in seguito a tutte le verifiche e agli atti ufficiali il Comune di Altare provvederà all’apertura della strada”.

Questo è quanto si legge nella nota ufficiale, quindi ecco svelato l’iter di intervento del Comune di Altare per sanare una situazione che pesa da un anno sulla comunità.

“Con un affidamento diretto dei lavori si aprirà quindi il cantiere, nel caso la società ostacolasse l’intervento entreremo in proprietà privata con le forze dell’ordine e speriamo entro la fine di ottobre di partire con la demolizione dei manufatti pericolanti”, sottolinea il primo cittadino.

“L’importante è riaprire la strada, se poi ci sarà un investitore che vorrà davvero riqualificare l’area se ne parlerà”, conclude.