Allerta meteo per temporali, Toti e Giampedrone: “Mai sottovalutare, comportamento prudente per la nostra sicurezza”

Liguria. Come atteso, la Liguria è interessata da una fase di forte instabilità che, dalla giornata di oggi, si protrarrà per tutta la notte, fino a domani. La perturbazione ha cominciato a riversare piogge dalla mattina di oggi sul ponente e, al momento, interessa in particolare la parte centrale della regione. Vista la condizione di forte instabilità, a seconda dei venti e dell’instaurarsi o meno di convergenze, le precipitazioni potranno risultare più o meno intense. Al momento non si registrano danni a persone o cose sul territorio.

“Le allerte meteo sono strumenti fondamentali, e devono essere osservate e mai sottovalutate – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – Un comportamento prudente e corretto è fondamentale per la sicurezza di ognuno di noi”.

Sono caduti 10.6 millimetri in 15 minuti a Triora, 5.8 in 5 minuti a Genova – Castellaccio e 9.4 mm in 15 minuti a Genova – Fiumara. L’allerta meteo è stata prolungata fino alle 10 di domani mattina sulle zone B (centro della regione) C (Levante) ed E (entroterra di Levante)