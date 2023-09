Alla Fiera del Libro di Loano il Premio Lovenis e il libro sospeso

Liguria. “Avete già vinto tutti”, è quanto ha anticipato Emanuela Pericu, giornalista Rai, membro della giuria che ha premiato l’impegno e, soprattutto, la partecipazione dei giovani autori, under 25, che si sono cimentati nella narrativa, nella poesia, o nella fiaba, aderendo al bando del concorso letterario Lovenis, promosso da VJ Edizioni- Milano ed organizzato, nell’ambito della prima Fiera del Libro di Loano, dalla Pro Loco, col patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Loano.

A valutare gli elaborati dei concorrenti, anche l’assessore Enrica Rocca, il giornalista e scrittore Stefano Pezzini e l’artista Giuliano Ottaviani, la cui classifica definitiva ha visto sul podio, per la narrativa: “Sakura saku” della loanese Priscilla Marinelli, seguita da Yda Vitiello, da Monza, con “Heliamthus”; a distinguersi per la fiaba: Pietro Morelli, di Loano, cui è andato anche un premio speciale, riservato al più giovane in gara, con “Una lucertola in caruggio”, seguito da “Il nuovo mondo di Sammy”, descritto da Priscilla Marinelli.

Per la più cospicua sezione di poesia, al primo posto, si è posizionato “Amato Zombie” di Nicola Emiliano Maria Crisafi, di Torino, secondo “Notturno” di Priscilla Marinelli, mentre al terzo posto, a pari merito, sono stati scelti: “Contorno” di Margherita Sassoli, da Ferrara e “ Dal mare alla montagna, seguendo il sole” di Matilde Tombacco, di Treviso, cui hanno fatto seguito: “Tu che non mi fai male”di Serena Soldarini da Como, “Sorgere” di Silvia Andrea Russo da Cremona, “Poesia alla Sicilia” di Alessio Anello da Enna, “Alba” di Irene Miceli da Padova, “Lettera d’umano” di Marta Miceli da Catanzaro, “Metamorfosi di Filippo Ferri da Milano.

Un appuntamento con la cultura, in questo primo weekend settembrino, reso unico grazie agli incontri con gli autori, le esposizioni degli editori e la conclusione scanzonata di Carlo Denei, col suo libro “Amori laterali”. Un significativo passo per la città che legge, ormai da qualche anno, perché se leggere fa crescere, scrivere fa vivere per sempre.

Ma c’è di più. Parte da questa edizione l’idea del “libro sospeso”: un modo semplice di offrire l’opportunità di leggere e sfogliare una pubblicazione messa a disposizione, inizialmente da editori e autori, presso gli uffici della Pro Loco di Loano, dove potrà essere ritirata. Un’iniziativa che si affianca alle altre realizzate dall’Associazione ASP, a sostegno della collettività, che può trovare un punto di informazione e importante riferimento.