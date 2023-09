Albisola Pallavolo: Claudio Agosto responsabile dalla Serie D all’Under 17

L’estate ha portato in dote grandi cambiamenti nel settore maschile dell’Albisola Pallavolo. La prima squadra maschile è stata affidata a coach Guido Costigliolo. Un gruppo forgiatosi in buona parte nella Serie B dello scorso anno che potrà contare sul supporto di quattro formazioni “alle proprie spalle”.

La Serie D, la Prima Divisione, l’Under 19 e l’Under 17 saranno guidate dal responsabile Claudio Agosto. “Una persona e un tecnico di spicco per la nostra società e nel panorama regionale e non solo, con trascorsi in A2 maschile e femminile”, scrive il club nel comunicato stampa. Insieme a lui, un team giovane formato dai coach Arboscello, Turco e Sciutto. “Accetto questo ruolo vivendolo come un piacere, certo, ma anche come un onere. Un impegno che significa mandare avanti la grande tradizione pallavolistica maschile del club in cui ho cominciato”, commenta Agosto.

La base del settore maschile, con capofila la squadra Under 13, sarà guidata da coach Fabiana Nicolini.