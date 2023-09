Albisola, in 200 al Parco Zambellini per la disco music degli anni Settanta

Albisola Superiore. La musica al Parco Zambellini è stato un successo. Un successo per tutti: grandi e piccini, gruppi di amici e famiglie che si sono ritrovati a condividere qualche ora in allegria tutti insieme.

La bellezza nel ricordare i grandi successi dagli anni ‘70 in su, ha portato 200 persone sulle alture di Albisola, dove il panorama mozzafiato è stato ravvivato dai deejay albisolesi Giorgio Gallo Carretto e Massimo Botta.

L’evento è frutto della collaborazione fra gli assessori Sara Brizzo e Calogero Sprio con i volontari dell’associazione AiB Albisola Protezione Civile; è stata una sinergia molto stretta come già avviene da tempo non solo in occasione di calamità naturali bensì anche rispetto all’organizzazione di iniziative ludiche ed in particolare le molteplici che hanno riguardato il Parco.

I protagonisti della manifestazione sono stati i DJ Botta e Gallo Carretto che hanno saputo tenere incollato il vasto pubblico alla pista da ballo. “Gli assessori ed i volontari della Protezione Civile – dicono – esprimono un ringraziamento speciale nei loro confronti per aver portato gratuitamente allegria e vivacità ai cittadini albisolesi ed ai turisti che hanno scelto Albisola come meta turistica. Ed un grazie anche per aver dato apertura alla possibilità di trasformare un evento del tutto nuovo e molto atteso in un appuntamento periodico da ripetersi ogni anno”.