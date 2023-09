Albenga Runners, nuova sfida per Davide Giribaldi: sabato parteciperà alle 8 Ore del Canavese

Albenga. Anche Davide Giribaldi, tesserato per la ASD Albenga Runners, sarà tra i partecipanti della 3° edizione della 8 Ore del Canavese.

La gara si svolgerà al mattino di domani, sabato 9 settembre, a Tavagnasco, piccolo gioiello della provincia torinese alle porte della Val d’Aosta e sarà valida anche per il Campionato Italiano Iuta sulla distanza.

Le ultramaratone, così vengono identificate le gare che si svolgono su distanze superiori ai classici 42,195km, stanno riscuotendo un grande successo tra i runners. Non sono però gare per tutti, le distanze ultra richiedono tanti chilometri in allenamento e una predisposizione allo sforzo fisico e mentale non comune. Una nuova sfida dunque per l’ Ultrarunners pietrese che affronterà questa avventura anche grazie all’esperienza maturata negli anni nelle gare di resistenza.

La partenza è fissata alle ore 10:00, la gara si disputerà su un tracciato di 1.500 metri completamente chiuso al traffico sulle strade dell’antica cittadina con le montagne tutto intorno a fare da cornice.

Ad accompagnare i partecipanti ci saranno la musica del gruppo milanese dei Phoenix, la compagnia brasileira di Porto Alegre e dopo le premiazioni in serata cena e uno spettacolo di fuochi d’artificio.