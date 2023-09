Albenga, presentazione dei servizi sanitari sul territorio: incontro con la popolazione il 14 settembre

Albenga. Il Distretto sanitario albenganese di ASL 2, così come già realizzato ad Andora e Garlenda, organizza in collaborazione con il Comune Albenga un incontro con la popolazione per presentare ai cittadini i servizi sanitari a disposizione sul territorio, la loro organizzazione e le relative modalità di accesso.

L’incontro è in programma giovedì 14 settembre 2023 alle 17, all’ auditorium S.Carlo presso Palazzo Oddo- Via Roma, Albenga

L’evento vedrà la partecipazione delle varie figure coinvolte nell’organizzazione distrettuale: il sindaco del comune di Albenga Riccardo Tomatis, il Direttore del Distretto sanitario albenganese, i professionisti sanitari che operano nei servizi territoriali di Asl2.

L’invito alla partecipazione è stato esteso anche ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta di Albenga “che rappresentano gli attori principali del presente e del futuro della medicina territoriale”.

La cittadinanza nel corso dell’incontro verrà informata sui servizi sanitari attualmente operativi e su quelli di prossima attivazione come gli ambulatori di prossimità e l’infermiere di famiglia o di comunità -Ifoc.

In merito a questi appuntamenti la dottoressa Iris Grassi, Direttore del Distretto Sanitario Albenganese spiega: “I cittadini rappresentano i compagni di viaggio che desideriamo avere al nostro fianco nella sfida che ci attende per la riorganizzazione della sanità territoriale. Questi incontri rappresentano un semplice inizio per sciogliere il ghiaccio nel percorso di conoscenza, condivisione e collaborazione che intendiamo perseguire”.