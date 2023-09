Albenga, Porro e Ciangherotti: “Un’ora di coda per rinnovare la carta d’identità, una follia nel 2023”

Albenga. “Qualche giorno fa è venuto nel nostro point un cittadino albenganese che ha voluto raccontarci quello che gli è capitato all’ufficio anagrafe del Comune di Albenga, dove si era recato per rinnovare il documento d’identità. Prima di riuscire a parlare con il personale allo sportello, questa persona ha dovuto attendere quasi un’ora in coda. Ma la storia non finisce qui, perché c’è di più. Anzi, di peggio”. Lo dichiarano il consigliere comunale e coordinatore ingauno di Forza Italia Eraldo Ciangherotti assieme alla Consiglieri Porro, segretario cittadino della Lega.

I capogruppi di Lega e Forza Italia hanno raccolto la testimonianza di un residente: “Nel 2023 – spiegano Porro e Ciangherotti – è inaccettabile che i cittadini debbano ridursi in queste condizioni per accedere ad un servizio fondamentale. Questo signore ha atteso 50 minuti in coda fuori dallo sportello per rinnovare un documento. Ma questa è follia”.

“Dopo aver chiesto spiegazioni sui tempi di attesa così lunghi – proseguono i due consiglieri albenganesi -, il cittadino si è sentito rispondere dal personale allo sportello che i dipendenti sono due e che se uno dei due è assente, per ferie o malattia, ne resta soltanto uno operativo”.

Ciangherotti e Porro, infine, concludono: “Il tempo è un bene troppo prezioso per ciascuno di noi e non è tollerabile che in una società come la nostra un cittadino debba restare in coda un’ora per rinnovare una carta di identità. Se manca il personale, l’ufficio va potenziato o ripristinato quando vi sono delle assenze”.