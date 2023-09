Albenga, l’associazione Leidaa annuncia collaborazione attiva con il Comune di Albenga e la Consulta del Volontariato

Albenga. “L’associazione LEIDAA (Lega Italiana Difesa Animali Ambiente) esprime gratitudine al Comune di Albenga e alla consulta del volontariato, presieduta dal presidente Dino Ardoino, per aver concesso a noi l’opportunità di farne parte”. Lo fanno sapere, in una nota, dall’associazione.

La missione principale della LEIDAA è quella di difendere e promuovere il benessere degli animali e la tutela dell’ambiente in Italia: “Grazie all’amichevole sostegno e alla collaborazione attiva del Comune di Albenga e della Consulta del Volontariato – spiegano -, siamo in grado di estendere ulteriormente il nostro impegno per il bene comune. Questa partnership rappresenta un passo importante nella realizzazione dei nostri obiettivi di sensibilizzazione, educazione e attivismo a favore degli animali e dell’ambiente”.

“Il Comune di Albenga e la Consulta del Volontariato svolgono un ruolo essenziale nella promozione della crescita delle organizzazioni non profit e dei volontari, consentendo loro di contribuire positivamente alla comunità. Siamo entusiasti di unirci a questo gruppo di persone dedicate e appassionate che lavorano insieme per migliorare la qualità della vita delle persone del nostro territorio – scrivono Riccardo Benetti e Lorenzo Sibilla, presidente e vicepresidente LEIDAA . L’Associazione si impegna a lavorare diligentemente con il Comune di Albenga e la Consulta del Volontariato per realizzare progetti e iniziative che avranno un impatto positivo e duraturo sulla nostra comunità e sul mondo che ci circonda. Continueremo a lottare per promuovere la consapevolezza e l’educazione riguardo alla protezione degli animali e dell’ambiente, incoraggiando la partecipazione attiva dei cittadini di Albenga”.

“Per ulteriori informazioni e per contattare la LEIDAA, si prega di scrivere al nostro indirizzo email associazione.leidaa.sv@gmail.com”, concludono.