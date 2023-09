Albenga, inaugurata una nuova ambulanza della Croce Bianca

Albenga. Nonostante la pioggia è stata inaugurata oggi pomeriggio in piazza Petrarca, sede della Croce Bianca, una nuova ambulanza.

Presenti il sindaco Riccardo Tomatis, il vice sindaco Alberto Passino e alcuni componenti dell’amministrazione comunale, il presidente Anpas Liguria Lorenzo Risso e una ventina di associazioni pubblica assistenza del comprensorio, oltre ad associazioni di volontariato ingaune.

Dino Arduino presidente Croce Bianca Albenga insieme al consiglio hanno deciso di intitolare la nuova ambulanza al milite Silvio Tentoni che ha lasciato un vuoto profondo tra i volontari.

“Silvio è mancato in 10 minuti. Con questa ambulanza abbiamo pensato a lui e sarà sempre presente con noi, come tutti i volontari che non ci sono più”, ha detto Arduino.

Le ambulanze attive sul territorio sono 45: “Dopo 250mila km non si possono più usare, ci vuole un costante ricambio”, ha sottolineato il presidente della pubblica assistenza.